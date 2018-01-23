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Полиция в Москве ищет машину такси, на которой могли скрыться преступники после разбоя

Москва
23 января, 15:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС

В городе введен план "Перехват"

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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Московские полицейские разыскивают машину, предположительно, такси белого цвета, на которой могли скрыться злоумышленники после совершенного на Ленинградском проспекте вооруженного нападения. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В районе дома 66 по Ленинградском у проспекту неизвестные совершили вооруженное нападение, введен план "Перехват", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в настоящее время выясняется, что именно похитили злоумышленники в ходе нападения.

"Разыскивается белая автомашина, предположительно, такси, на котором скрылись преступники", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили ТАСС факт разбойного нападения на Ленинградском проспекте, уточнив, что злоумышленник был один, он отнял у мужчины мобильный телефон и личные вещи, после чего скрылся, предположительно, на такси. 

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