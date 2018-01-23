Пожар на складе метрополитена в Москве потушен

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание на складе метрополитена на севере Москвы, сообщили ТАСС в экстренных службах города.

"Возгорание ликвидировано, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

В складском помещении метрополитена на улице Яблочкова, 49б, произошло возгорание утеплителя на площади 200 кв. метров. Лаборатория по замеру предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировала превышений норм.

По данному адресу находится временное помещение для хранения стройматериалов на уже построенной и действующей станции "Петровско-Разумовская" Люблинско-Дмитровской ветки Московского метрополитена.