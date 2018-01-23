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Пожар на складе метрополитена в Москве потушен

Москва
23 января, 16:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС

По данным источника в экстренных службах, пострадавших нет

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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание на складе метрополитена на севере Москвы, сообщили ТАСС в экстренных службах города.

"Возгорание ликвидировано, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

В складском помещении метрополитена на улице Яблочкова, 49б, произошло возгорание утеплителя на площади 200 кв. метров. Лаборатория по замеру предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировала превышений норм.

По данному адресу находится временное помещение для хранения стройматериалов на уже построенной и действующей станции "Петровско-Разумовская" Люблинско-Дмитровской ветки Московского метрополитена.

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