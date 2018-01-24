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Мосэкомониторинг зафиксировал превышение норм сероводорода на востоке столицы

Москва
24 января, 15:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС

Отмечается, в столице наблюдаются плохие условия для рассеивания выбросов

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Однократное превышение предельных норм концентрации (ПДК) сероводорода выявлено в среду на востоке столицы, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Мосэкомониторинга.

Отмечается, что в Москве в наблюдается слабое рассеивание выбросов.

"На других территориях [Москвы] аналогичные показатели достигают … сероводород - 0,1-1,0 ПДК <…> [ПДК по сероводороду превышен] на востоке, плохие условия рассеивания", - сообщили ТАСС.

Показатели по другим загрязняющим веществам в воздухе в столице находятся в норме, отмечают в Мосэкомониторинге.

Завтра, 25 января, метеоусловия в Москве будут способствовать снижению концентрации выбросов в атмосфере.

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