Мосэкомониторинг зафиксировал превышение норм сероводорода на востоке столицы

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Однократное превышение предельных норм концентрации (ПДК) сероводорода выявлено в среду на востоке столицы, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Мосэкомониторинга.

Отмечается, что в Москве в наблюдается слабое рассеивание выбросов.

"На других территориях [Москвы] аналогичные показатели достигают … сероводород - 0,1-1,0 ПДК <…> [ПДК по сероводороду превышен] на востоке, плохие условия рассеивания", - сообщили ТАСС.

Показатели по другим загрязняющим веществам в воздухе в столице находятся в норме, отмечают в Мосэкомониторинге.

Завтра, 25 января, метеоусловия в Москве будут способствовать снижению концентрации выбросов в атмосфере.