План строительства московского метро до Внукова могут подготовить к лету

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. План продления Калининско-Солнцевской линии московского метро от "Рассказовки" до Внукова могут подготовить к лету 2018 года, строители определили трассировку новой линии уже на 80%. Об этом в субботу сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Продление линии до Внукова [находится] в очень хорошей степени проработки, мы на 80% понимаем, какая будет трассировка. Градостроители, проектировщики смотрят, какие там коммуникаций, какие земельные участки надо освободить. Я думаю, что к лету 2018 года на штабе у мэра по градполитике мы уже представим окончательный вариант, к какому времени мы построим линию", - сказал он.

Ранее власти Москвы сообщали, что строительство линии до Внукова займет три-четыре года.