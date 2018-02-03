Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 56.04
€ 70.1
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

План строительства московского метро до Внукова могут подготовить к лету

Москва
3 февраля, 14:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС

Ранее власти столицы сообщали, что строительство займет три-четыре года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. План продления Калининско-Солнцевской линии московского метро от "Рассказовки" до Внукова могут подготовить к лету 2018 года, строители определили трассировку новой линии уже на 80%. Об этом в субботу сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Продление линии до Внукова [находится] в очень хорошей степени проработки, мы на 80% понимаем, какая будет трассировка. Градостроители, проектировщики смотрят, какие там коммуникаций, какие земельные участки надо освободить. Я думаю, что к лету 2018 года на штабе у мэра по градполитике мы уже представим окончательный вариант, к какому времени мы построим линию", - сказал он.

Ранее власти Москвы сообщали, что строительство линии до Внукова займет три-четыре года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в районе Идлиба сбит военный самолет
2
Лебедев лишен титула чемпиона WBA, пояс будет выставлен в бою Гассиев - Дортикос
3
Олимпийский чемпион по биатлону Шипулин присоединился к движению Putin Team
4
В Львовской области противники новых таможенных правил заблокировали два КПП
5
В центре Москвы завершился митинг-концерт "Россия в моем сердце"
6
Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк
7
Швейцарский суд отклонил иск шестерых спортсменов РФ на невыдачу приглашений на ОИ-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама