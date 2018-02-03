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Трамвай загорелся на севере Москвы

Москва
3 февраля, 16:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС

По данным источника в экстренных службах, движение автомобилей "в направлении станции метро "Войковская" затруднено"

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Движение трамваев на севере Москвы приостановлено из-за возгорания, из-под колес одного из вагонов идет дым, сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах города.

"На пересечении улицы Зои и Александра Космодемьянских и 1-го Новоподмосковного переулка из-под колес трамвая идет дым", - сказал собеседник агентства.

По его словам, движение трамваев остановлено. Пассажиры эвакуированы из вагона, под которым произошло задымление.

"На месте работают пожарные. Автомобильное движение в направлении станции метро "Войковская" затруднено", - отметил он.

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