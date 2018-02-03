Трамвай загорелся на севере Москвы

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Движение трамваев на севере Москвы приостановлено из-за возгорания, из-под колес одного из вагонов идет дым, сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах города.

"На пересечении улицы Зои и Александра Космодемьянских и 1-го Новоподмосковного переулка из-под колес трамвая идет дым", - сказал собеседник агентства.

По его словам, движение трамваев остановлено. Пассажиры эвакуированы из вагона, под которым произошло задымление.

"На месте работают пожарные. Автомобильное движение в направлении станции метро "Войковская" затруднено", - отметил он.