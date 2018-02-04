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Более 1,8 тыс. сотрудников Московского метро устраняют последствия снегопада

Москва
4 февраля, 13:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС

По всем линиям метрополитена движение осуществляется в штатном режиме

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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Более 1,8 тыс. сотрудников Московского метрополитена очищают от снега прилегающие к вестибюлям территории, сообщается в Telegram-аккаунте столичной подземки.

"Службы московского метро работают в усиленном режиме в условиях сильного снегопада. Более 1,8 тыс. человек при помощи 3,5 тыс. единиц инвентаря в две смены устраняют последствия непогоды. Для удобства пассажиров они очищают от снега прилегающие к вестибюлям территории. Еще более 150 работников чистят от снега пути на открытых участках мосметро", - говорится в сообщении.

Движение по всем линиям метрополитена осуществляется штатно.

Снегопад, накрывший Московский регион в субботу, увеличил рекорд многолетних наблюдений за 3 февраля по количеству выпавших осадков на 5,1 мм, сообщил ранее Гидрометцентр. Высота сугробов в Москве достигла к утру 4 февраля 43 см, однако сильный снегопад продолжится в городе в воскресенье.

Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в столичном регионе на 4-5 февраля. Население предупреждают о метели и снежных заносах. Продолжится налипание мокрого снега на провода и деревья. По данным синоптиков, температура воздуха в Москве 4 февраля составит от  минус 7 до минус 2 градусов, к вечеру мороз усилится до минус 12 градусов. В Московской области столбик термометра покажет до минус 8 градусов.

Погодные условия уже привели к гибели человека в Москве от падения дерева и порыва линии электропередачи, еще двое получили травмы, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, повалены по состоянию на утро 4 февраля 360 деревьев.

Ранее Минэнерго Московской области сообщило о ряде краткосрочных перебоев в электроснабжении в течение субботы в регионе во время снегопада. Наблюдаются локальные сбои в работе общественного транспорта. Почти 60 рейсов, согласно данным портала "Яндекс.Расписание", задерживаются в воскресенье в аэропортах Москвы из-за непогоды.

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