В Москве неизвестный ранил охранника кафе

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Охранник московского кафе доставлен в больницу с ранениями, которые он получил после конфликта с неизвестным молодым человеком. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"В 13:37 в службу "02" поступило сообщение о конфликте по адресу: Малая Сухаревская площадь, дом 8", - сообщили в ведомстве. В кафе по этому адресу между двумя мужчинами возник конфликт, один из его участников ранил другого, предположительно из травматического пистолета.

Подозреваемый в стрельбе задержан, а пострадавший госпитализирован в больницу.

На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.