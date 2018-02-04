Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 56.04
€ 70.1
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве неизвестный ранил охранника кафе

Москва
4 февраля, 14:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС

В пострадавшего стреляли из травматического пистолета

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Охранник московского кафе доставлен в больницу с ранениями, которые он получил после конфликта с неизвестным молодым человеком. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"В 13:37 в службу "02" поступило сообщение о конфликте по адресу: Малая Сухаревская площадь, дом 8", - сообщили в ведомстве. В кафе по этому адресу между двумя мужчинами возник конфликт, один из его участников ранил другого, предположительно из травматического пистолета.

Подозреваемый в стрельбе задержан, а пострадавший госпитализирован в больницу.

На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Титов заявил о возможной потере Великобританией статуса "убежища для богатых"
2
Боевые потери самолетов Су-25 ВС России. Досье
3
Дегтярев: заявление главы МОК о реформировании CAS удручает
4
В Москве из-за сильного снегопада погиб человек
5
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
6
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
7
Родченков во время допроса в CAS не смог вразумительно ответить на ряд вопросов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама