Движение на перегоне Реутов - Балашиха Горьковского направления МЖД восстановлено

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Движение на участке Реутов - Балашиха Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД), прерванное вечером в воскресенье после падения на пути дерева, восстановлено. Об этом сообщается в воскресенье в официальном аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в Telegram.

"Движение на участке Реутов - Балашиха Горьковского направления восстановлено. Движение поездов на Горьковском направлении МЖД осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Движение поездов было временно приостановлено после падения на пути дерева на перегоне Стройка - Балашиха. На месте работали аварийно-восстановительные бригады.