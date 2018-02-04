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Движение на перегоне Реутов - Балашиха Горьковского направления МЖД восстановлено

Москва
4 февраля, 23:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС

Ранее оно было временно приостановлено после падения на пути дерева

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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Движение на участке Реутов - Балашиха Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД), прерванное вечером в воскресенье после падения на пути дерева, восстановлено. Об этом сообщается в воскресенье в официальном аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в Telegram.

"Движение на участке Реутов - Балашиха Горьковского направления восстановлено. Движение поездов на Горьковском направлении МЖД осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Движение поездов было временно приостановлено после падения на пути дерева на перегоне Стройка - Балашиха. На месте работали аварийно-восстановительные бригады.

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