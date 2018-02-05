Две электрички Рижского направления МЖД отменены из-за обнаружения бесхозного предмета

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Бесхозный предмет найден в вагоне электрички Царицыно - Нахабино Рижского направления Московской железной дороги. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"В девятом вагоне электропоезда Царицыно - Нахабино найдена бесхозная вещь. Сотрудники полиции проверили найденный предмет, опасности он не представляет", - сказал собеседник агентства.

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) сообщила в своем Telegram-канале, что две электрички (из Нахабино в Москву и из Москвы в Нахабино) на Рижском направлении отменены из-за работы полиции.