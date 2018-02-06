Следователи начали проверку после падения двух рабочих в шахту лифта в Москве

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Двое рабочих упали в шахту лифта на юго-востоке Москвы на строительном объекте. Как сообщила ТАСС помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, по данному факту проводится проверка.

По ее словам, во вторник днем при проведении работ на строительном объекте, расположенном по Газгольдерной улице в Москве, двое мужчин упали в шахту лифта. По предварительным данным, потерпевшие выполняли на указанном объекте монтажные работы по установке лифтового оборудования.

"По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве проводится доследственная проверка. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала она.