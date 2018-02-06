Мэр Москвы поручил активнее расчищать дворы от снега

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил префектам и главам районов активнее заниматься уборкой дворов от снега.

"После аномального снегопада коммунальщики с уборкой дорог в основном справились. Надо более активно заниматься дворами: там хватает проблем. Дал соответствующее поручение префектам и главам районов", - написал градоначальник в своем Twitter.

После аномального снегопада коммунальщики с уборкой дорог в основном справились. Надо более активно заниматься дворами: там хватает проблем. Дал соответствующее поручение префектам и главам районов. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) February 6, 2018

Сильнейший за 100 лет снегопад обрушился на Москву в минувшие выходные. Из-за падения дерева и обрыва линии электропередачи погиб один человек, пятеро получили травмы. Из-за метели в Подмосковье были перебои с электроснабжением в 18 муниципалитетах. Московские коммунальщики вывезли со столичных улиц более 1,2 млн кубометров снега.