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Мэр Москвы поручил активнее расчищать дворы от снега

Москва
6 февраля, 17:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС

В выходные в столице прошел сильнейший за 100 лет снегопад

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил префектам и главам районов активнее заниматься уборкой дворов от снега.

"После аномального снегопада коммунальщики с уборкой дорог в основном справились. Надо более активно заниматься дворами: там хватает проблем. Дал соответствующее поручение префектам и главам районов", - написал градоначальник в своем Twitter.

Сильнейший за 100 лет снегопад обрушился на Москву в минувшие выходные. Из-за падения дерева и обрыва линии электропередачи погиб один человек, пятеро получили травмы. Из-за метели в Подмосковье были перебои с электроснабжением в 18 муниципалитетах. Московские коммунальщики вывезли со столичных улиц более 1,2 млн кубометров снега.

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