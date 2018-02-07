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Работа автоматов по продаже билетов в московском метро восстановлена

Москва
7 февраля, 16:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС

Собрана специальная комиссия для предотвращения таких сбоев в дальнейшем

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Работа всех автоматов по продаже билетов в Московском метрополитене восстановлена после сбоя. Об этом в среду столичная подземка сообщает в Twitter.

"Работа всех автоматов по продаже билетов на станциях метрополитена восстановлена. Приносим извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с произошедшем собрана специальная комиссия. "Специалисты устанавливают все обстоятельства для выработки мер, которые позволили бы не допускать подобных ситуаций в дальнейшем", - добавили в пресс-службе.

Сбой в работе автоматов по продаже билетов в метро столицы произошел в среду около 14:00 мск.

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