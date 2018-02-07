Работа автоматов по продаже билетов в московском метро восстановлена

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Работа всех автоматов по продаже билетов в Московском метрополитене восстановлена после сбоя. Об этом в среду столичная подземка сообщает в Twitter.

"Работа всех автоматов по продаже билетов на станциях метрополитена восстановлена. Приносим извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.

Собрана специальная комиссия по разбору произошедшего. Специалисты устанавливают все обстоятельства для выработки мер, которые позволили бы не допускать подобных ситуаций в дальнейшем. — Московское метро (@MetroOperativno) February 7, 2018

Отмечается, что в связи с произошедшем собрана специальная комиссия. "Специалисты устанавливают все обстоятельства для выработки мер, которые позволили бы не допускать подобных ситуаций в дальнейшем", - добавили в пресс-службе.

Сбой в работе автоматов по продаже билетов в метро столицы произошел в среду около 14:00 мск.