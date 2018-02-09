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Около 300 сотрудников МЧС обеспечат безопасность празднования Масленицы в Москве

Москва
9 февраля, 17:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС

Праздничные мероприятия пройдут в столице с 12 по 18 февраля

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Около 300 сотрудников столичного гарнизона пожарной охраны и добровольцев обеспечат безопасность во время празднования Масленицы в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного главка МЧС России.

"Во время проведения мероприятий, посвященных празднованию широкой Масленицы, пожарную безопасность в столице обеспечат порядка 300 сотрудников московского гарнизона пожарной охраны и добровольных пожарных", - сказали в пресс-службе.

Праздничные мероприятия пройдут в Москве с 12 по 18 февраля. "Пожарная безопасность массовых мероприятий будет обеспечена на 153 столичных объектах. Кроме того, в готовности к реагированию на возможные происшествия будут находиться свыше 1300 пожарных-спасателей, а также более 400 единиц специализированной техники московского гарнизона пожарной охраны", - добавили в главке.

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