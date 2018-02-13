Стоимость самой дорогой вторичной квартиры в Москве достигла 3,6 млрд рублей

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Самая дорогая квартира на вторичном рынке жилья - двухуровневый пентхаус в гостинице "Москва" с собственными лифтами и вертолетной площадкой - продается за 3,6 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе онлайн-сервиса продажи недвижимости ЦИАН.

В топ-10 самых дорогих лотов на вторичном рынке Москвы вошли квартиры и апартаменты по стоимости от 1,31 млрд до 3,58 млрд рублей.

"Первое место занял двухуровневый пентхаус площадью 1256 квадратных метров в гостинице "Москва". Несмотря на снижение стоимости почти на 3%, за год этот лот выбился в лидеры со второй позиции. Сегодня его стоимость составляет 3,58 млрд рублей. Это единственный из выставленных на продажу объектов, преодолевший отметку в 3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

На втором месте в рейтинге - пятиэтажный пентхаус в жилом комплексе "Венский дом" за 2,28 млрд рублей площадью 1846 квадратных метров. Третье место у апартаментов в гостинице "Москва" площадью 728 квадратных метров - за год этот лот улучшил свое положение в рейтинге, поднявшись с пятого места. Стоимость объекта составляет 2,07 млрд рублей. "Он подешевел за год на 3,8%", - добавили в пресс-службе.

Между тем, по данным сервиса "Яндекс.Недвижимость", стоимость самой дорогой квартиры на вторичном рынке жилья гораздо ниже. Девятикомнатные апартаменты площадью 1846,7 квадратных метров в 1-м Неопалимовском переулке продаются за 2,31 млрд рублей. Менее миллиарда рублей стоит самая дорогая квартира на "вторичке" по данным сервисов "Авито" и "Домофонд" - пятикомнатные апартаменты в 1-м Тружениковом переулке можно приобрести за 928 млн рублей.

В целом, по оценке экспертов ЦИАН, средняя стоимость самых дорогих квартир и апартаментов Москвы демонстрирует отрицательную динамику - совокупная стоимость 10 наиболее дорогостоящих лотов за последние 12 месяцев снизилась на 14%. При этом аналитики зафиксировали снижение средней площади квартир в топ-10: на сегодняшний день этот показатель составляет 940,2 квадратных метров, в то время как годом ранее этот показатель находился на уровне 1034,1 квадратных метров. "Средняя стоимость квадратного метра в десяти самых дорогих квартирах и апартаментах Москвы находится на отметке 2,15 млн рублей. Год назад "квадрат" стоил примерно 2,27 млн рублей. Соответственно, снижение составило 5,5%", - заключили в пресс-службе сервиса.