В Москве при пожаре в квартире пострадал один человек

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Один человек пострадал при пожаре в квартире жилого дома на северо-восток Москвы. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"Пожар произошел в квартире на 11-м этаже 14-этажного жилого дома по адресу: Ярославское шоссе, дом 4, корпус 4. Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из подъезда было спасено 4 и выведено 11 человек, один человек пострадал", - сообщили в ГУ МЧС.

Площадь пожара составила около 10 кв. метров, сейчас возгорание потушено. Причины пожара устанавливаются.