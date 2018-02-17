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Запуск первой очереди Большой кольцевой линии метро Москвы к марту готовят 4 тыс. человек

Москва
17 февраля, 16:03 UTC+3

Первый участок линии между станциями "Деловой центр" и "Петровский парк откроют в течение двух недель, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

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МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Около 4 тысяч специалистов в круглосуточном режиме работают над запуском первой очереди Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена. Об этом сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

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"Работа идет по графику. В общей сложности около четырех тысяч человек в круглосуточном режиме работают", - сказал он после осмотра хода работ по строительству станций Большой кольцевой линии.

Первый участок линии между станциями "Деловой центр" и "Петровский парк" откроют для пассажиров в течение двух недель.

Вместе с наладочными работами на линии, специалисты занимаются благоустройством прилетающих к станциям территорий, продолжил заммэра. "Все, что можно сейчас сделать по благоустройству, мы делаем. Порядка 300 деревьев мы уже в рамках благоустройства высадили по всей линии", - отметил Хуснуллин.

Новое подземное кольцо московского метрополитена, ранее известное под рабочим названием "Третий пересадочный контур" переименовано в Большую кольцевую линию в конце декабря по выбору москвичей. Общая длина нового кольца составит 61 км.

На Большой кольцевой разместятся 32 станции, это будет второе большое кольцо метро, которое свяжет удаленные районы Москвы. У БКЛ будет 17 пересечений с действующими линиями столичной подземки, семь - с радиальными направлениями железных дорог, два - с Московским центральным кольцом (МЦК). Предположительно, строительство второго кольца метро полностью завершится в 2020-2021 годах.

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