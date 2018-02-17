МЧС предупредило о снегопаде и гололедице в ночь на воскресенье в Москве и области

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Сильный снег и гололед ожидаются в Москве и Подмосковье ночью и утром в воскресенье, 18 февраля, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

"По информации "Центральное УГМС" ночью и утром 18 февраля местами по Московской области и Москве ожидается снег, местами сильный, на дорогах местами гололедица", - сказали в ведомстве.

Спасатели не исключают увеличения количества ДТП и травматизма людей. Они рекомендуют автомобилистам и пешеходам особенно внимательно соблюдать ПДД.