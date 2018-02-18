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Облачность, снег и до 3 градусов мороза ожидаются в Москве в воскресенье

Москва
18 февраля, 7:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, февраля. /ТАСС

В Подмосковье днем ожидается от 0 до 5 градусов мороза

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МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Москвичей в воскресенье днем ожидают облачная погода, снег и 1-3 градуса мороза, сообщает Гидрометцентр.

"Облачно. Днем небольшой, местами умеренный снег <…> местами гололедица", - говорится в сообщении.

Ветер восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление днем составит около 752 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем ожидается от 0 до 5 градусов мороза.

В ночь на воскресенье в столице похолодает до минус 5 градусов, на дорогах возможна гололедица. По области столбик термометра может опуститься до минус 8 градусов.

Согласно данным Гидрометцентра, в Москве и Подмосковье в воскресенье объявлен "желтый" уровень опасности из-за снега.

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