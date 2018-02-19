МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой снег и до минус 3 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, днем температура воздуха составит от минус 3 до минус 1 градуса, местами гололедица. Ветер переменный, 2-7 м/с.

Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем столбик термометра может опуститься до минус 5 градусов.

В ночь на вторник температура в столице составит от минус 7 до минус 5 градусов.