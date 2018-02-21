Облачная погода со снегом и до минус 10 градусов ожидается в Москве в среду

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой снег с гололедицей и от 8 до 10 градуса мороза ожидаются в Москве в среду, сообщает Гидрометцентр.

"Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Местами гололедица", - говорится в сообщении. В ночь на четверг температура в столице может опуститься до минус 18 и более градусов.

Ветер ожидается северо-западный, до 3-8 м/с. Атмосферное давление днем составит 755 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем ожидается от минус 8 до минус 13 градусов.