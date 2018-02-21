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Третьяковская галерея представляет выставку "Сказание о граде Свияжске"

Москва
21 февраля, 8:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, февраля. /ТАСС

Жители столицы впервые смогут увидеть произведения XVI века из Национального музея Татарстана

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МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Выставка "Сказание о граде Свияжске", посвященная истории и культуре старинного города, открывается в среду в Третьяковской галерее. Как сообщили ТАСС в пресс-службе галереи, гостям будут представлены уникальные иконы и другие произведения искусства.

"Впервые посетители выставки смогут увидеть редкие произведения лицевого шитья XVI века из Национального музея Татарстана. Эти литургические предметы были вкладами русских воевод и священников в храмы и монастыри Казани и Свияжска. Один из них - пелена с изображением Богоматери Казанской - самое древнее дошедшее до нашего времени изображение знаменитого чудотворного образа, явленного в 1579 году", - сообщили в пресс-службе.

Также будут представлены рукописи и иконы XVI века, рассказывающие о военном походе и основании города, украшении его монастырей и храмов, о первых прославившихся в этой земле святых. Впервые в Москве можно будет увидеть иконы двух уникальных древних иконостасов из Троицкой церкви и Успенского собора города Свияжска

"Выставка задумана как путешествие в ту эпоху, когда недалеко от Казани на острове в устье реки Свияги был основан новый город, сыгравший немаловажную роль сначала в подготовке знаменитого победоносного Казанского похода 1552 года, а затем в истории края, вошедшего в состав Российского государства", - подчеркнули организаторы.

Экспозиция состоит из 87 произведений крупнейших музеев России: Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, Национального музея Республики Татарстан, Государственного исторического музея, Муромского историко-художественного музея, Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, Ярославского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, а также из Российской государственной библиотеки.

Ознакомиться с экспонатами можно будет в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке с 21 февраля до 20 марта 2018 года.

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