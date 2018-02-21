В День защитника Отечества вход в Музей Победы в Москве будет бесплатным

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Вход в Музей Победы в День защитника Отечества, 23 февраля, сделают бесплатным, сообщили в информационном центре организации.

"В День защитника Отечества, который ежегодно отмечается 23 февраля, вход в Музей Победы будет бесплатным для посетителей. Свободным будет и вход на открытые площадки музея, где представлены вооружение и боевая техника времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", - отметили в музее.

Там также напомнили, что в выходные дни можно воспользоваться фирменными автобусами музея с баннером "Еду в Музей Победы". Отмечается, что бесплатный трансфер от метро "Парк Победы" до Музея и обратно по выходным работает с 10:00 до 19:00 каждые 30 минут.

По выходным дням каждый час с 10:00 до 19:00 в музее также можно посетить сборные экскурсии, добавили в пресс- службе.