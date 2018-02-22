При пожаре в квартире на юге Москвы погиб человек

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Один человек погиб , 13 спасены во время пожара в квартире жилого дома на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

"Возгорание личных вещей и мебели на площади 20 кв. метров произошло в квартире на третьем этаже жилого дома по адресу: Днепропетровская улица, дом 19. В результате пожара погиб один человек. Во время тушения загорания из соседних квартир и вышележащих этажей спасены 13 человек, включая одного ребенка", - сказал собеседник агентства.

По его словам, загорание происходило в коридоре и комнате, квартира сильно захламлена. Пожар потушен.