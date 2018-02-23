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В День защитника Отечества в Москве состоится кадетский бал

Москва
23 февраля, 1:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, февраля. /ТАСС

Участникам бала расскажут о правлении Николая II

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МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Московский кадетский бал пройдет в российской столице в День защитника Отечества в третий раз. Проект, учрежденный благотворительным фондом содействия развитию хореографического и изобразительного искусства народной артистки РФ Илзе Лиепа, состоится в Доме Пашкова", сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"Первый московский кадетский бал" - историко- образовательный проект, ориентированный на воспитание патриотизма подрастающего поколения, интереса к героическому прошлому страны. Каждый сезон бала посвящен одной из важных страниц русской истории или выдающемуся государственному деятелю. Герой этого сезона - последний российский император Николай II.

Участникам бала расскажут о правлении Николая II. "Наш долг сегодня - восстановить историческую справедливость, помнить и говорить правду о несправедливо оболганном и подвергшемся беспощадной критике после переворота 1917 года императоре Николае II и его правлении", - отметили организаторы проекта.

Участники вечера - кадеты и воспитанницы хореографических школ Илзе Лиепа - на практике постигнут церемониальную культуру, бальный этикет и традиционную последовательность танцев. Программа "Первого московского кадетского бала" включит полонез, вальс, польку и кадриль, котильон и мазурку.

Что касается дресс-кода, то дамам предписаны вечерние платья, кавалерам - парадная военная форма с орденскими колодками, смокинг, темный костюм. Для барышень и кадетов обязательны перчатки, проинформировали устроители бала.

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