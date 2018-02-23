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Переменная облачность и до 11 градусов мороза ожидается в Москве в пятницу

Москва
23 февраля, 7:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, февраля. /ТАСС

Осадков не ожидается

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МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Переменная облачность и до минус 11 градусов ожидается в Москве в пятницу днем. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, днем температура воздуха составит от минус 9 до минус 11 градусов, местами гололедица. Осадков не ожидается. Ветер слабый, атмосферное давление днем составит 758 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем ожидается от 8 до 13 градусов мороза.

В ночь на субботу температура в столице опустится до 20-22 градусов мороза, местами небольшой снег и гололедица.

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