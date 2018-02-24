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Власти Москвы заверили, что морозы и снегопады не повлияют на строительство метро

Москва
24 февраля, 14:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, февраля. /ТАСС

Метростроители трудятся в несколько смен и в выходные, и в праздничные дни

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МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Морозы и снегопады в Москве не повлияют на темпы строительства метро, работы ведутся в штатном режиме, сообщается на сайте мэра Москвы.

Ранее со ссылкой на Гидрометцентр сообщалось, что в субботу в Москве местами ожидается небольшой снег, температура воздуха днем будет минус 10-12 градусов, в ночь на воскресенье температура понизится до минус 18-20 градусов.

"Погодные условия не повлияют на темпы и сроки строительства метро. Все работы идут в соответствии с графиком. Московские метростроители трудятся в несколько смен и в выходные, и в праздничные дни", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, его слова приводятся в сообщении.

Сообщается, что открытие первого участка Большой кольцевой линии (БКЛ) от станции ''Деловой центр'' до ''Петровского парка'' планируется в ближайшие дни.

На строящейся БКЛ разместятся 32 станции, это будет второе большое кольцо метро, которое свяжет удаленные районы Москвы. У БКЛ будет 17 пересечений с действующими линиями столичной подземки, семь - с радиальными направлениями железных дорог, два - с Московским центральным кольцом (МЦК). Строительство кольца, как предполагается, полностью завершится в 2020-2021 годах.

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