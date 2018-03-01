Хуснуллин считает, что московскому метро не хватает рабочих специалистов для строительства

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Количество специалистов, занятых на строительстве новых станций метро, не соответствует объемам и темпам работы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в эфире радиостанции "Вести FM".

"Этот год у нас - год метро. Мы в этом году планируем сдать минимум 21 станцию, а стремимся сдать 24. <...> У нас сейчас на всех ветках метро работает порядка 50 тыс. человек. Рабочих специалистов не хватает точно. Собираем со всей страны", - сказал он.

Хуснуллин отметил, что последний раз строительство метро велось в таких объемах в 1992 году, при президенте Б. Н. Ельцине, тогда на работах были заняты более 100 тыс. человек.

"На сегодняшний день к нам идет целый ряд предложений от иностранных компаний с предложениями строить [за границей] метро. Но мы никого пока не отпускаем, потому что нам самим не хватает", - добавил заммэра.

По словам Хуснуллина, средняя зарплата рабочих, занятых на строительстве новых станций, составляет 45-60 тыс. рублей, инженеров - до 150 тыс. рублей. 30% рабочих составляют москвичи, остальные 70% - иногородние, работающие вахтовым методом.