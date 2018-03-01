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Из школы на юго-востоке Москвы эвакуированы 472 человека из-за пожара

Москва
1 марта, 13:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, марта. /ТАСС

В настоящее время возгорание ликвидировано

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МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Более 470 человек эвакуированы из школы в московском районе Марьино из-за небольшого пожара. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

"По уточненным данным, из школы эвакуированы 472 ученика и учителя", - сказал собеседник агентства.

Возгорание личных вещей и мебели произошло в учительской общеобразовательной школы № 1959 по адресу: Перервинский бульвар, дом 20, корпус 1. Пожар потушен на площади 10 кв. метров, его причины устанавливаются. 

Департамент образования Москвы пока также не обладает данными о причинах возгорания, но в пресс-службе подчеркнули, что возгорание к 13:12 мск было ликвидировано полностью за несколько минут.

В департаменте пояснили, что дети размещены в помещениях соседнего корпуса, пострадавших нет. "Учебный процесс продолжается. Сотрудники приступили к обязанностям на своих рабочих местах", - сказали в ведомстве. 

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