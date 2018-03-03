Двух человек спасли на пожаре в Кунцеве в Москве

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в 14-этажном жилом доме в Кунцеве в Москве, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"В 12:37 пожар ликвидирован. По автолестнице с балкона горевшей квартиры на 12-м этаже спасены двое. Пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

В свою очередь источник в экстренных службах сообщает об одном пострадавшем.

"В результате пожара в жилом доме № 24 по улице Маршала Тимошенко пострадал один человек. Он госпитализирован", - сказал собеседник агентства

Площадь пожара составила 20 кв. м. На месте продолжают работать пожарные.