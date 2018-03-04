Метро Москвы перевели на усиленный режим работы из-за снегопада

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Службы Московского метрополитена переведены на усиленный режим работы из-за неблагоприятных погодных условий. Соответствующую информацию столичная подземка распространила в воскресенье в своем аккаунте в Telegram.

"Службы Московского метрополитена перешли на усиленный режим работы в связи со снегопадом", - говорится в сообщении. Метрополитен работает в штатном режиме, поезда следуют согласно графикам по всем линиям.

Гидрометцентр прогнозирует в Москве в воскресенье пасмурную погоду, сильный снег и небольшой мороз до минус восьми градусов.