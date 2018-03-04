В Москве 10 тыс. единиц спецтехники ликвидируют последствия сильного снегопада

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Около 10 тыс. единиц техники заняты уборкой в Москве, где с ночи на воскресенье выпало от 7 до 9 см снега. Об этом говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

"За ночь в городе местами выпало уже от 7 до 9 см снега. Коммунальные службы переведены в круглосуточный режим работы, на улицах задействовано порядка 10 тыс. единиц специализированной техники", - сказал он.

Бирюков подчеркнул, что с помощью спецтехники проводят сплошное прометание улично-дорожной сети, тротуаров, пешеходных зон, парковочного пространства с последующей противогололедной обработкой.

"Под особый контроль взята уборка от снега мест массового скопления людей, подходов к станциям метро, остановкам общественного транспорта, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка", - добавил заместитель мэра.

По прогнозу метеобюро Москвы, в воскресенье в городе сохранится снег, местами сильный, возможна метель. Температура воздуха -7..-9 градусов. Порывы восточного ветра могут превышать 15 м/с. Прирост снега к вечеру может достичь 4-6 см. В ночь на понедельник снегопад в Москве продолжится, выпадет еще 1-2 см при температуре -11..-13 градусов.