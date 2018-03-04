Около 10 мм осадков может выпасть в Москве к утру понедельника

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Около 7 мм днем и 3 мм осадков предстоящей ночью ожидается в Москве по данным Росгидромета. Прогноз опубликован на сайте службы в воскресенье.

Интенсивность снегопада в Москве начнет постепенно снижаться уже вечером в воскресенье. Если на 12:00 воскресенья осадки в столице характеризовались как "снег умеренный непрерывный", то уже с 18:00 ожидается лишь "небольшой снег". Окончательно снег прекратится днем в понедельник, после 12:00.

Температура воздуха в городе в ближайшие сутки практически не изменится и будет колебаться в диапазоне от минус 8 до минус 10 градусов.