Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.03:
$ 56.66
€ 69.47
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 10 мм осадков может выпасть в Москве к утру понедельника

Москва
4 марта, 13:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, марта. /ТАСС

Сообщается, что интенсивность снегопада в столице начнет снижаться вечером 4 марта

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Около 7 мм днем и 3 мм осадков предстоящей ночью ожидается в Москве по данным Росгидромета. Прогноз опубликован на сайте службы в воскресенье.

Интенсивность снегопада в Москве начнет постепенно снижаться уже вечером в воскресенье. Если на 12:00 воскресенья осадки в столице характеризовались как "снег умеренный непрерывный", то уже с 18:00 ожидается лишь "небольшой снег". Окончательно снег прекратится днем в понедельник, после 12:00.

Температура воздуха в городе в ближайшие сутки практически не изменится и будет колебаться в диапазоне от минус 8 до минус 10 градусов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Воскресные матчи чемпионата Италии отменены из-за смерти футболиста "Фиорентины" Астори
2
В ЛНР слова Волкера о расформировании республик связали с желанием польстить Киеву
3
Керлингистка Моисеева удивлена включению Сидоровой в состав ее команды на ЧМ
4
В России создадут колесный танк на платформе "Бумеранг"
5
Bloomberg: Европа вынуждена закупать у России рекордные объемы газа из-за сильных морозов
6
Эксперт: колесный танк на платформе "Бумеранг" может получить орудие от "Спрута-СДМ"
7
Путин: в России создана современная высокотехнологичная армия
Темы дня
Новости партнеров
Реклама