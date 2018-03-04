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Воздух в Московском регионе может прогреться до минус 2 градусов 8 марта

Москва
4 марта, 14:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, марта. /ТАСС

Возможно выпадение до 2 мм осадков

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МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Температура от -2 до -7 градусов ожидается в Москве и Московской области днем на 8 марта. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра в воскресенье.

В понедельник и вторник, 5 и 6 марта, днем в Москве ожидается -6..-8 градусов, а в Подмосковье -5..-10 градусов. Ночью будет морозно: в ночь с понедельника на вторник в городе ожидается -15..-17 градусов, а по области до -20 градусов. Ветер в понедельник северной четверти, а во вторник северо-западный 5-10 м/с. Местами гололедица, но после завершения к утру понедельника снегопада, пришедшего в регион в воскресенье, небольшой снег ожидается только местами.

В среду, 7 марта, сохранится вероятность небольшого снега и гололедицы. Ночью в Москве ожидается -13..-15 градусов, по области до -18 градусов. Днем ожидается -5..-7 градусов в столице и -4..-9 градусов в Подмосковье. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

В ночь на четверг, согласно предварительному прогнозу, в регионе ожидается -9..-14 градусов. В Международный женский день, 8 марта, -2..-7 градусов. Днем, согласно данным на сайте Росгидромета, возможно выпадение до 2 мм осадков. Ветер восточный 3-8 м/с.

В пятницу, 9 марта, снегопад продолжится, может выпасть около 5 мм осадков. Ночные температуры составят -10..15 градусов, днем -1..-6 градусов Ветер восточный, 3-8 м/с.

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