Премию "Гвоздь сезона" получил спектакль "Турандот" театра "Геликон-опера"

МОСКВА, 5 марта. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Жюри премии Союза театральных деятелей (СТД) России "Гвоздь сезона" выбрало лучший спектакль столичного театрального сезона 2016-2017 годов - им стал "Турандот" театра "Геликон-опера". Церемония награждения, ставшая 16-й по счету, состоялась в понедельник в Театральном центре "На Страстном", передает корреспондент ТАСС с места события.

По традиции, вручение "Гвоздя сезона" прошло в жанре театрального капустника. В этом году автором сценария и режиссером церемонии впервые выступил художественный руководитель Студии SounDrama Владимир Панков. Прежде за постановку церемонии отвечал режиссер Константин Богомолов, а неизменным соведущим был актер-вахтанговец Сергей Епишев.

Согласно установившемуся правилу, пять спектаклей-финалистов, выбранных экспертным советом, объявляются заранее. В этом году ими стали: "Манон Леско" (Большой театр, режиссер Адольф Шапиро), "Ревизор. Версия" ("Et Cetera" под руководством Александра Калягина, режиссер Роберт Стуруа), "Турандот" ("Геликон-опера", режиссер Дмитрий Бертман), "Царь Эдип" (Театр имени Вахтангова, режиссер Римас Туминас) и "Анна Каренина" ("Московская оперетта", режиссер Алина Чевик).

Каждая из этих постановок в ходе церемонии получила свой "Маленький хрустальный гвоздь".

Обладатель двух "гвоздей"

Лишь абсолютному победителю вручаются два "гвоздя" - маленький и большой. В понедельник таким спектаклем стал "Турандот".

Премьера состоялась 28 января 2017 года в театре "Геликон-опера", где постановку оперы Джакомо Пуччини осуществил художественный руководитель театра Дмитрий Бертман. Музыкальное шефство взял на себя художественный руководитель и главный дирижер Большого симфонического оркестра имени Чайковского Владимир Федосеев, художником- постановщиком стала канадка китайского происхождения Камелия Куу, ответственным за свет - американец Томас Хазе. В постановке задействованы только артисты "Геликона".

"Турандот" - опера в трех действиях, впервые представленная в 1926 году в Милане. Пуччини написал ее на сюжет одноименной сказки Карло Гоцци. Опера Пуччини строится вокруг истории любви жестокой принцессы Турандот и принца Калафа. Турандот испытывает всех претендентов в женихи, загадывая им три загадки, с условием, что отгадавший получит ее в жены, а ответивший неверно будет казнен. Побочной линией является история влюбленной в Калафа рабыни Лиу.

Последняя опера Пуччини осталась незавершенной. Бертман отказался от опыта многих предшественников, которые выбирали дописанную Франко Альфано версию со счастливым финалом, и закончил постановку на том месте, на котором она оборвалась у автора.

Именно версия Бертмана была высоко оценена экспертным советом, выдвинувшим "Турандот" в число финалистов "Гвоздя сезона", а жюри премии во главе с председателем СТД, народным артистом России Александром Калягиным присудило постановке главную награду - "Большой хрустальный гвоздь".