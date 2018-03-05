Третьяковка покажет неизвестную широкой публике "Трилогию казней" Верещагина

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Новая Третьяковка на Крымском валу в рамках выставки работ Василия Верещагина, открывающейся 7 марта, покажет два полотна из его "Трилогии казней", ранее неизвестные широкой публике. Об этом в интервью ТАСС сообщила директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

"Открытием выставки станут полотна из" Трилогии казней", которые раньше зритель не видел. Одно полотно, видимо, утеряно. Но мы получили другое из Музея политической истории России. И нам удалось уговорить частного владельца третьего полотна предоставить его на выставку", - рассказала директор галереи.

По ее словам, владелец предоставил картину для экспозиции бесплатно.

О жизни художника и выставке

Василий Васильевич Верещагин (1842-1904) - выдающийся русский живописец, историк, исследователь-этнограф, писатель, философ, путешественник, офицер. Выставка представляет собой масштабную ретроспективу лучших живописных и графических работ мастера.

Произведения будут демонстрироваться сериями, посвященными его походам и путешествиям: Туркестанская, Балканская, Индийская, Японская серии, "Русский Север". Следуя такому методу экспонирования, кураторы выставки учитывают стремление самого художника сохранять целостность каждой серии и нераздельность их показа на выставках. Цикл "Трилогия казней" и "Палестинская серия" станут особыми разделами на выставке.

Билеты можно приобрести онлайн и в кассах галереи. Выставка продлится до 15 июля 2018 года.