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Третьяковка покажет неизвестную широкой публике "Трилогию казней" Верещагина

Москва
5 марта, 21:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, марта. /ТАСС

Выставка откроется 7 марта и продлится до 15 июля

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МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Новая Третьяковка на Крымском валу в рамках выставки работ Василия Верещагина, открывающейся 7 марта, покажет два полотна из его "Трилогии казней", ранее неизвестные широкой публике. Об этом в интервью ТАСС сообщила директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

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"Открытием выставки станут полотна из" Трилогии казней", которые раньше зритель не видел. Одно полотно, видимо, утеряно. Но мы получили другое из Музея политической истории России. И нам удалось уговорить частного владельца третьего полотна предоставить его на выставку", - рассказала директор галереи.

По ее словам, владелец предоставил картину для экспозиции бесплатно.

О жизни художника и выставке

Василий Васильевич Верещагин (1842-1904) - выдающийся русский живописец, историк, исследователь-этнограф, писатель, философ, путешественник, офицер. Выставка представляет собой масштабную ретроспективу лучших живописных и графических работ мастера.

Произведения будут демонстрироваться сериями, посвященными его походам и путешествиям: Туркестанская, Балканская, Индийская, Японская серии, "Русский Север". Следуя такому методу экспонирования, кураторы выставки учитывают стремление самого художника сохранять целостность каждой серии и нераздельность их показа на выставках. Цикл "Трилогия казней" и "Палестинская серия" станут особыми разделами на выставке.

Билеты можно приобрести онлайн и в кассах галереи. Выставка продлится до 15 июля 2018 года.

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