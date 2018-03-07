Выставка "Два века Петипа" открывается в Бахрушинском музее в Москве

МОСКВА, 7 марта. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина представит в среду посетителям выставку "Два века Петипа". Экспозиция, развернутая в пространстве Каретного сарая, станет прологом празднования 200-летия со дня рождения великого балетмейстера Мариуса Петипа (1818-1910), юбилей которого приходится на 11 марта, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

Собеседница агентства рассказала, что во вторник вечером состоялся торжественный вернисаж, на котором, в частности, присутствовала посол Франции в РФ Сильви Берманн, высоко оценившая экспозицию. "Очень красивая выставка Петипа, прослеживающая очень важную связь между Францией и Россией, прежде всего, культурную связь. Президент Франции - большой поклонник Петипа. Для нас важно видеть сегодня эти фотографии, все эти свидетельства эпохи", - процитировали дипломата в пресс-службе музея.

Благодаря обширному архиву Петипа, спасенному Алексеем Бахрушиным во время революционных событий 1917 года, а также материалам Дирекции Императорских театров, посетители узнают, как именно французский танцовщик балета оказался в России и как ему удалось создать классический балетный репертуар, включающий в себя такие шедевры, как "Баядерка", "Спящая красавица", "Лебединое озеро", "Раймонда", "Корсар", "Дон Кихот" и другие спектакли. Выставка также представит красочную иллюстрацию занимательных историй и любопытных фактов, которыми насыщена личная и творческая биография Петипа.

На выставке можно увидеть подлинный лист из мемуаров Мариуса Петипа, доску с гравировкой из драгоценных металлов в честь 50-летия его службы в Российской империи, 40 эскизов костюмов к его балетам. На экранах возникнут отреставрированные отрывки балетного наследия мастера - от немого кино до реконструкций последних лет. В центре экспозиции старинные инвентарные книги: это сметы декораций и описи спектаклей. Императорские театры вели огромные тома, которые касались постановки каждого спектакля, все тщательно записывалось: расходы по каждой туфельке, перчаткам, какие изготавливались костюмы, у кого их сколько было, уточнили в пресс-службе музея.

Помимо предметов из собрания Бахрушинского музея на выставке представлены экспонаты из музея Большого театра, РГАЛИ, Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства, Мариинского театра, российских и зарубежных архивов и музеев. В качестве официального партнера Театрального музея Национальный центр танца во Франции (Centre national de la danse) разработал виртуальную форму выставки Петипа, доступную для просмотра из любой точки мира.

В рамках экспозиции 5-8 июня состоится Международная научная конференция "Мариус Петипа. Империя балета: от возвышения до упадка", организованная Бахрушинским музеем совместно с Государственным институтом искусствознания и Большим театром. Конференция приурочена к дате заключения контракта между Мариусом Петипа и Дирекцией Императорских театров. Работа выставки "Два века Петипа" продлится до 10 июня, проинформировали в пресс-службе Бахрушинского музея.

О Мариусе Петипа

Мариус Иванович Петипа - французский и российский солист балета, балетмейстер, театральный деятель и педагог. Родился 11 марта 1818 года в Марселе в семье французского артиста балета и хореографа Жана-Антуана Петипа и драматической актрисы Викторины Морель-Грассо. Учился балетному искусству у своего отца, также брал уроки у Огюста Вестриса. В молодости гастролировал с отцом, выступая во Франции, США и Испании.

В 1847 году Петипа по приглашению российских властей приехал в Санкт-Петербург. Его дебют состоялся на сцене Петербургского Большого (Каменного) театра. В том же году дебютировал в качестве балетмейстера.

После этого работал в России: сначала как солист балета и педагог, с 1862 года - как балетмейстер. С 1869 по 1903 годы занимал должность главного балетмейстера. В 1894 году получил российское подданство.

За время своей творческой деятельности Мариус Петипа поставил в Большом (Каменном) театре Санкт-Петербурга 40 балетов, в Большом театре в Москве создал 12 спектаклей, 36 постановок осуществил в Санкт-Петербургском Мариинском театре. Он также работал на других сценах, в частности, в Михайловском и Эрмитажном театрах Санкт-Петербурга.

Скончался в Гурзуфе 1 (14) июля 1910 года. Похоронен на Тихвинском кладбище Александро-Невской Лавры Санкт-Петербурга.