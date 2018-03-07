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Два человека пострадали при ремонте силового кабеля на востоке Москвы

Москва
7 марта, 21:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, марта. /ТАСС

Рабочие выполняли ремонт в коллекторе на проезде Энтузиастов, д. 19

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МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Два человека пострадали при ремонте силового кабеля на востоке Москвы, их госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

"При проведении ремонтных работ в коллекторе на проезде Энтузиастов, д. 19 на силовом кабеле, который находился под напряжением 10 тыс. вольт, произошел хлопок, в результате которого пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.

В тяжелом состояния их госпитализировала бригада скорой медицинской помощи.

Подробности ЧП в настоящий момент уточняются.

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