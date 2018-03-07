МГУ и власти Москвы договорились решить проблему незаконной свалки

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. МГУ имени М. В. Ломоносова активно сотрудничает с органами власти в решении проблемы незаконной свалки около здания университета. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе вуза.

"Администрация МГУ предпринимает активные действия для решения этой проблемы совместно с органами власти, включая полицию и прокуратуру", - уточнили в пресс-службе.

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека 7 марта обратился в столичную прокуратуру в связи поступившими жалобами жителей района Раменки в Москве о неприятном запахе, распространяющемся с территории, находящейся за Фундаментальной библиотекой МГУ на Ломоносовском проспекте.

По информации на сайте СПЧ, там организована несанкционированная свалка бытовых отходов. В течение дня туда якобы регулярно подъезжают машины с мусором, который затем сжигается в огромных печах-буржуйках. Сообщается, что за день печи сжигают содержимое нескольких мусоровозов. Данная свалка представляет серьезную опасность для жизни и здоровья жителей района, отмечается в сообщении на сайте СПЧ.