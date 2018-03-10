На юге МКАД загорелся рейсовый автобус

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Областной рейсовый автобус загорелся в субботу утром на МКАД. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД РФ.

"По предварительным данным, в результате технической неисправности произошло самовозгорание автобуса в районе пересечения МКАД с трассой М4 "Дон", - сказал сотрудник пресс-службы управления.

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. Пассажиров эвакуировали из автобуса.

"Произошедшее не оказало влияния на дорожную ситуацию на данном участке МКАД", - отметили в пресс-службе.