Облачная погода со снегом ожидается в Москве в воскресенье

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Облачная погода со снегом и до 3 градусов мороза ожидаются в воскресенье в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице составит от минус одного до минус 3 градусов. В Подмосковье в воскресенье будет пасмурная погода, столбик термометра может опуститься до минус 4 градусов. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба.

В ночь на понедельник в Москве ожидается от минус 8 до минус 10 градусов.