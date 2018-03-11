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Три человека пострадали в аварии с участием двух машин на западе Москвы

Москва
11 марта, 16:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

Среди пострадавших есть дети

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МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись на западе Москвы, пострадали три человека. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

"Около дома два по Минской улице произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии пострадали двое детей и один взрослый", - сказал собеседник агентства.

По его словам, дети направлены в больницу, пострадавший взрослый отказался от госпитализации. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД подтвердили ТАСС факт аварии.

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