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В Москве установят "умные" фонари

Москва
12 марта, 9:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Они позволят отслеживать включать и выключать освещение вручную

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Власти Москвы к концу 2018 года установят в городе 49 тыс. фонарей с дистанционным управлением, сообщил генеральный директор компании "ОЭК" Андрей Майоров.

"До конца 2018 года 49 тыс. городских фонарей будут управляться дистанционно. Это светильники на Садовом и Третьем транспортном кольце, вылетных магистралях - Ленинградском, Каширском, Волгоградском шоссе", - рассказал он в интервью, опубликованном в понедельник на портале мэра и правительства Москвы.

По словам Майорова, сейчас лампы включают и выключают автоматически с помощью системы управления освещением. Это происходит по графику, который составляют в зависимости от восхода и захода солнца.

Установка "умных" фонарей позволит в будущем диспетчеру отслеживать, горит или не горит фонарь, а также включить или выключить его вручную. "К примеру, если вдруг тучи резко заволокут небо и станет совсем темно, специалисты всего лишь при помощи компьютерной мышки зажгут освещение на какой-то определенной улице или в целом квартале. То же самое утром - диспетчеры смогут выключать фонари раньше, если день выдался ясный и солнечный", - уточнил Майоров.

Он добавил, что в рамках пилотного проекта контролерами оснащено уже 20 фонарей на Большой Черкизовской улице в Восточном административном округе.

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