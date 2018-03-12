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Большинство услуг по учету недвижимости в Москве перейдет в электронный формат к 2020 году

Москва
12 марта, 11:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Как ожидается, процент услуг в электронном виде к этому времени составит более 80%

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Около 80% услуг по кадастровому учету городской недвижимости Москвы должны перейти в электронный формат до 2020 года. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе департамента городского имущества Москвы.

"К 2020 году доля услуг по кадастровому учету, оказываемых органам государственной власти и местного самоуправления, должна будет перейти в электронный формат не менее чем на 80%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководители управления Росреестра по Москве, филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Москве и департамента городского имущества города Москвы подписали трехсторонний план-график по повышению уровня электронного взаимодействия. В данном документе прописана систематизация и анализ вопросов использования электронных сервисов в учетно-регистрационной сфере. В соответствии с планом- графиком, сбор и анализ информации об электронной доле учетно-регистрационных услуг будет проводиться ежемесячно.

"Приоритетной задачей на 2018-2019 годы является переход на подачу заявлений о кадастровом учете и регистрации прав исключительно в электронном виде. Электронная подача заявлений значительно повысит эффективность работы ведомств и упростит процесс регистрации прав и кадастрового учет", - считает министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

По словам руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, необходимо минимизировать количество "бумажной работы" не только при работе с населением, но и при внутреннем взаимодействии между органами государственной власти и местного самоуправления.

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