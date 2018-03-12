Конфликт на парковке в центре Москвы закончился стрельбой из автомата в воздух

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Мужчина сообщил в полицию о стрельбе на парковке у магазина в центре Москвы в минувшие выходные, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.

"В минувшие выходные мужчина сообщил в полицию, что он парковался возле магазина "24 часа" на Мясницкой улице и не смог разъехаться на парковке с автомобилем Land Rover серебристого цвета. В результате из Land Rover вышли три человека, один из них достал с заднего сидения автомат Калашникова и начал стрелять в воздух", - сказал собеседник агентства.

По его словам, затем стрелявшие сели в машину и скрылись.