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На МЦК возобновили движение поездов

Москва
13 марта, 8:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

На линию выпустят резервные составы

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Движение поездов Московского центрального кольца (МЦК), которое ранее приостановили в обоих направлениях по техническим причинам, возобновили. Об этом сообщается во вторник в аккаунте железнодорожной магистрали в Telegram.

"Движение "Ласточек" на МЦК возобновлено. Для устранения разрыва между несколькими поездами против часовой стрелки на линию выпустят резервные составы. По часовой стрелке "Ласточки" следуют в необходимом межинтервальном режиме", - говорится в сообщении.

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