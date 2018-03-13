На МЦК возобновили движение поездов

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Движение поездов Московского центрального кольца (МЦК), которое ранее приостановили в обоих направлениях по техническим причинам, возобновили. Об этом сообщается во вторник в аккаунте железнодорожной магистрали в Telegram.

"Движение "Ласточек" на МЦК возобновлено. Для устранения разрыва между несколькими поездами против часовой стрелки на линию выпустят резервные составы. По часовой стрелке "Ласточки" следуют в необходимом межинтервальном режиме", - говорится в сообщении.