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Парк наземного городского транспорта Москвы с 2010 года обновился на 90%

Москва
13 марта, 15:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Всего закуплено почти 10 тыс. единиц транспорта

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Парк метрополитена и наземного городского транспорта Москвы с 2010 года обновился на 40 и 90% соответственно, парк пригородных электричек стал новее на 39%. Об этом во вторник сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов на заседании президиума правительства.

"Всего за последние семь лет закуплено 1950 вагонов метрополитена и Московского центрального кольца, обновлено 40% парка. Закуплено 9416 единиц наземного городского транспорта - обновлено 90% парка", - сказал он.

По словам заместителя мэра, с 2010 года приобретено 2152 вагона пригородного железнодорожного сообщения, обновление парка составило 39%. Закуплено 57 тыс. автомобилей такси и каршеринга. В 2018 году планируется закупить 498 вагонов метро "Москва", 100 трамваев "Витязь- М", 690 новых автобусов.

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