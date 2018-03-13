Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.03:
$ 56.94
€ 70.16
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

До 5% "зайцев" выявлено с начала года в бестурникетном транспорте Москвы

Москва
13 марта, 14:35 UTC+3

Заммэра столицы отметил, что в целом москвичи "с пониманием отнеслись" к отмене турникетов во многих трамваях и автобусах

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Количество "зайцев", которые осуществляют поездки в городском наземном транспорте Москвы без турникетов с 1 января текущего года, не превысило 5%. Москвичи с пониманием отнеслись к отмене турникетов и соблюдают дисциплину оплаты проезда, сообщил во вторник заместитель мэра столицы Максим Ликсутов на заседании президиума городского правительства.

"Решение об отмене турникетов в трамваях и автобусах большой вместимости с января текущего года уже позволило экономить москвичам почти 15 минут времени в пути. Без турникетов работают 76 автобусных маршрутов и 18 трамвайных, на этих маршрутах с начала года уже осуществлено почти 40 млн поездок. Процент "зайцев" там не превышает 5%. Москвичи с понимаем отнеслись к новым возможностям", - сказал он.

Он напомнил, что городские власти с 1 января убрали часть турникетов в общественном рейсовом транспорте. Это коснулось трамваев новой модели "Витязь" и автобусов большой вместимости. В бестурникетном режиме также работает ряд трамвайных маршрутов, проходящих на северо-западе и северо-востоке столицы.

Турникеты демонтировали на популярных маршрутах, которые обеспечивают внутрирайонные и межрайонные связи, проезд к станциям метро и аэропортам, а также доступность центральных районов. На этих направлениях работают автобусы особо большого класса, каждый из которых вмещает около 140 пассажиров. Вместе с тем, там был усилен контроль за оплатой проезда, увеличен штат контролеров и количество валидаторов. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
2
Биография Олега Табакова
3
Первой женщиной-директором ЦРУ стала Джина Хэспел
4
Что нужно знать о новом госсекретаре США Майкле Помпео
5
Ставка на ужесточение, или зачем британский премьер грозит Москве
6
Удивление, огорчение и восторг китайских туристов в Москве
7
Водительские права москвичей могут начать продлевать автоматически
Темы дня
Новости партнеров
Реклама