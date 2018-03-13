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Почти 70% жителей Москвы пользуются общественным транспортом в будние дни

Москва
13 марта, 14:52 UTC+3

Число экономически активных пассажиров с 2010 года выросло более чем на 60%

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Почти 70% жителей Москвы выбирают для поездок в будние дни общественный транспорт, сообщил во вторник заместитель мэра столицы Максим Ликсутов на заседании президиума городского правительства.

"Мы делаем все возможное, чтобы поездки по городу были максимально удобными для всех, у жителя Москвы должен быть выбор на чем ему ехать: на личной машине, на общественном транспорте, велосипеде или идти пешком. <...> Городской транспорт становится регулярным, удобным. На сегодня почти 70% москвичей выбирают для своих регулярных поездок именно общественный транспорт. Эти люди делают выбор в пользу городского транспорта в будние дни, личным автомобилем в основном пользуются в выходные и праздники", - сказал он.

При этом, по словам Ликсутова, число поездок экономически активных граждан в 2017 году составило 3,9 млрд, что на 63% больше, чем в 2010 году. "У этих пассажиров нет никаких льгот, они сознательно выбирают именно городской транспорт. Для них важна экономия времени и предсказуемость в пути", - добавил Ликсутов.

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