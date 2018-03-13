В Москве приостановлено движение поездов МЦК против часовой стрелки

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Движение поездов Московского центрального кольца (МЦК) против часовой стрелки временно приостановлено, сообщается во вторник в аккаунте МЦК в Telegram.

"В настоящее время по техническим причинам движение "Ласточек" против часовой стрелки временно приостановлено. Железнодорожники прилагают максимальные усилия, чтобы возобновить движение", - говорится в сообщении.

О причинах сбоя не сообщается. Для устранения возможных интервалов в движении на линию будут выпущены резервные составы.