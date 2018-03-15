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Трехколесный электромобиль создали в московском технопарке "Калибр"

Москва
15 марта, 7:59 UTC+3

Машина разгоняется до 100 км/ч и вмещает двух человек

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Один из резидентов московского технопарка "Калибр" - компания "Электротранспортные технологии" - запустил тестовую сборку трехколесного электромобиля. Как сообщается в четверг на сайте столичной мэрии, новый электрокар разгоняется до 100 км/ч и вмещает двух человек.

"Разработка может стать востребованной у служб городских парков. Например, для уборки, перевозки небольших грузов, перемещения персонала. А также на обширных территориях, которые предполагают использование собственного транспорта, - на ВДНХ, в "Лужниках" и так далее", - цитирует портал слова руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексея Фурсина.

В производстве авто используются только отечественные комплектующие, серийный выпуск будет проходить на территории технопарка. В середине марта модель пройдет полевые испытания, а к маю полностью будут собраны 12 машин.

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